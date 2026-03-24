İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şehirde uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit ve haraç çarkını döndüren 'Eminanç Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyona imza attı. Elebaşılığını B.E. ve F.E.'nin yaptığı şebekeye yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

2026 Sokak Çeteleriyle Mücadele Yılı: 80 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesiyle birlikte ilan edilen "2026 Sokak Çeteleriyle Mücadele Yılı" kapsamında, Eminanç Kardeşler çetesine bugüne kadar toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamlı süreçte toplam 80 şüpheli yakalanırken, bu isimlerden 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son operasyonla birlikte örgütün kemik kadrosuna büyük bir darbe indirilmiş oldu.

Uyuşturucu Parasıyla Silahlı Saldırı Planları

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespitlere göre; suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kara parayı silahlı eylemlerde kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, özellikle iş yerlerini kurşunlayarak esnaftan haraç istedikleri ve silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

Operasyonda Ele Geçirilenler: Cephanelik Gibi!

11 adreste yapılan aramalarda jandarma ekipleri adeta bir cephanelikle karşılaştı. Operasyon sonucunda suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda;

Ruhsatsız tabanca ve fişek,

Kesici ve delici aletler,

Muhtelif miktarda nakit para,

Örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suç Örgütü Üyelerinin Akıbeti

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Daha önceki operasyonlarda tutuklanan 74 kişiyle birlikte Eminanç Kardeşler çetesinin faaliyetlerinin tamamen durdurulması hedefleniyor. Bakanlık ve Jandarma birimleri, İstanbul sokaklarını çetelerden temizleme kararlılığını bu operasyonla bir kez daha kanıtladı.