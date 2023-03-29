Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı Ankara’da resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı Ankara’da resmi törenle karşıladı.
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.