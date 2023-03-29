Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.