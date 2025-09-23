PODCAST
Liderler BM’deki Gazze zirvesinde görüştü
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 23:39
Başkan Erdoğan'ın Trump ile katıldığı görüşme başladı. Liderlerin bir araya geldiği toplantıda Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana oturduğu dikkat çekerken ABD Başkanı "En önemli toplantım bu olacak" dedi.
