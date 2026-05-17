Traktör dehşeti: Kontrolden çıkan araç sürücüsüne mezar oldu

Feci kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Tuzlu Yolu Çağırkanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz A.'nın idaresindeki traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan traktör, yol kenarına devrilerek ters döndü.

Olay Yerinde Can Verdi

Traktörün devrildiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Yılmaz A.'ya müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.