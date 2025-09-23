PODCAST
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 20:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
