Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Müslüman liderlerle toplantısı sonrası ilk açıklama: "Ben memnunum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle yaptığı toplantı sona erdi. Zirvenin ardından Türkevi'ne geçen Başkan Erdoğan basın mensuplarına konuştu ve "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben memnunum. Sonucu hayrolsun." dedi.

