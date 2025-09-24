PODCAST
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Müslüman liderlerle toplantısı sonrası ilk açıklama: "Ben memnunum"
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 00:33
ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle yaptığı toplantı sona erdi. Zirvenin ardından Türkevi'ne geçen Başkan Erdoğan basın mensuplarına konuştu ve "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben memnunum. Sonucu hayrolsun." dedi.
