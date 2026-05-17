"Tünelde motosiklete otomobil çarptı: Ünlü sanatçı Ali Bilensir kurtarılamadı!"

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Doğancı Mahallesi'nde bulunan Doğancı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ali Bilensir idaresindeki motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Şiddetli Çarpmanın etkisiyle motosiklet tünel içinde metrelerce savrulurken, baba ve oğlu yola düşerek ağır darbeler aldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

12 Yaşındaki Oğlu Ağır Yaralı

Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve babasıyla seyahat eden 12 yaşındaki C.B. ise kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Vücudunda ve ayağında kırıklar olduğu tespit edilen çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet Buluşmasına Gidiyordu

Hayatını kaybeden Ali Bilensir'in Türkiye çapında tanınan profesyonel bir seslendirme sanatçısı olduğu ve sabah saatlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek büyük bir motosiklet buluşmasına katılmak üzere oğluyla birlikte yola çıktığı öğrenildi. Acı haberin duyulmasının ardından Bilensir'in yakınları, sanat dostları ve motosiklet camiası derin bir üzüntü yaşadı.