Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı!

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki konut inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı ve yaklaşık 450 kişinin yaşamını sürdürdüğü konteyner kent yerleşkesindeki 3 katlı yatakhane/şantiye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteyner yapının malzemeleri nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Binadan yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin diğer konteyner evlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin büyük kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar neticesinde yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Acı Bilanço: 1 Ölü, 7 Yaralı

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından binaya giren arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, acı manzarayla karşılaştı. Yangında mahsur kalan 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 7 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.