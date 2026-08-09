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Adıyaman'da yol verme kavgası: Özür dileyen sürücüyü yumrukladılar

Adıyaman'da yol verme kavgası: Özür dileyen sürücüyü yumrukladılar

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Adıyaman’da yol verme meselesi yüzünden bir minibüs sürücüsünün önünü keserek yumruklayan 2 şüpheli tutuklandı. Sürücünün özür dilemesine rağmen gerçekleşen saldırı anı araç kamerasına yansıdı.

Yolunu kesip darbettiler

Olay, Adıyaman Otogarı yakınlarında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Mehmet A.'nın minibüsü, yol verme meselesi yüzünden 2 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, durdurdukları araçtaki sürücüye bir anda saldırdı.

Araç kamerası kaydetti

Sürücü Mehmet A. özür dilemesine rağmen şüphelilerin yumruklu saldırısına uğradı. Sürücünün karşılık vermediği olay anı, minibüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırganlar Tutuklandı

Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Mehmet A., polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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