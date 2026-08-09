Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Mehmet A., polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürücü Mehmet A. özür dilemesine rağmen şüphelilerin yumruklu saldırısına uğradı. Sürücünün karşılık vermediği olay anı, minibüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Adıyaman Otogarı yakınlarında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Mehmet A.'nın minibüsü, yol verme meselesi yüzünden 2 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, durdurdukları araçtaki sürücüye bir anda saldırdı.