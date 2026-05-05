CANLI YAYIN
Geri
Kuyucak'ta skandal: CHP'li başkan milli sporcuyu kulüpten kovdu!

Kuyucak'ta skandal: CHP'li başkan milli sporcuyu kulüpten kovdu!

Kuyucak'ta belediye başkanı Uğur Doğanca, sosyal medyadaki eleştiriler nedeniyle 13 yaşındaki milli sporcuyu kulüpten uzaklaştırdı.Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girerek genç sporcuya destek verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Chp'li belediye başkanı Uğur Doğanca, sosyal medyada kendisini eleştiren bir babaya kızıp hıncını 13 yaşındaki milli karateci oğlundan çıkardı. 23 madalya sahibi genç sporcu Poyraz Karasu, babasının eleştirileri gerekçe gösterilerek belediye spor kulübünden ihraç edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girerek genç sporcuya destek verdi.

Bunlar da Var

Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü 5 yaralı
Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü 5 yaralı
Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle