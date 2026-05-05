Kuyucak'ta skandal: CHP'li başkan milli sporcuyu kulüpten kovdu!
Kuyucak'ta belediye başkanı Uğur Doğanca, sosyal medyadaki eleştiriler nedeniyle 13 yaşındaki milli sporcuyu kulüpten uzaklaştırdı.Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girerek genç sporcuya destek verdi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Chp'li belediye başkanı Uğur Doğanca, sosyal medyada kendisini eleştiren bir babaya kızıp hıncını 13 yaşındaki milli karateci oğlundan çıkardı. 23 madalya sahibi genç sporcu Poyraz Karasu, babasının eleştirileri gerekçe gösterilerek belediye spor kulübünden ihraç edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girerek genç sporcuya destek verdi.