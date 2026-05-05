Kuyucak'ta skandal: CHP'li başkan milli sporcuyu kulüpten kovdu!

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 20:32

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Chp'li belediye başkanı Uğur Doğanca, sosyal medyada kendisini eleştiren bir babaya kızıp hıncını 13 yaşındaki milli karateci oğlundan çıkardı. 23 madalya sahibi genç sporcu Poyraz Karasu, babasının eleştirileri gerekçe gösterilerek belediye spor kulübünden ihraç edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girerek genç sporcuya destek verdi.