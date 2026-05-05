"Bitlis'te feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı"

Olay, Ahlat ile Ovakışla Beldesi arasındaki karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mezher Y. idaresindeki tır ile karşı istikametten gelen Muhammet Mustafa A. yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ağır hasar alırken, sürücü koltuğunda mahsur kalan Muhammet Mustafa A. yaralandı.

Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.