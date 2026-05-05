Özer Aci: Eylem Tok ile helalleşmedik

Cezaevinden Gelen Tartışmalı Mektup

Eyüpsultan'daki ölümlü kazanın ardından oğlu C.T. ile birlikte ABD'ye kaçan ve iade süreci devam ederken tutuklanan Eylem Tok, cezaevinden bir mektup kaleme aldı. Tok'un mektubunda, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesiyle "helalleştiklerini" iddia etmesi, mağdur ailede infial yarattı. Tok'un pişmanlık ifadeleriyle birlikte sunduğu bu iddia, davanın seyrine yönelik bir algı çalışması olarak nitelendirildi.

"Bir Kez Bile Aranmadım"

İddiaların odağındaki isim olan baba Özer Aci, Eylem Tok'un ifadelerini kesin bir dille yalanladı. Bugüne kadar karşı taraftan hiçbir temsilcinin kendisiyle irtibat kurmadığını vurgulayan Aci, "Helalleşme falan yok, bu tamamen bir yalan. Bizi bir kez bile aramadılar. Oğlumun katilleri adalet önünde hesap verene kadar geri adım atmayacağım" dedi.

Adalet Mücadelesi Kararlılıkla Sürüyor

Eylem Tok ve oğlu C.T.'nin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuki süreç ABD'de devam ediyor. Aci ailesi, olayın yaşandığı ilk günden bu yana adaletin tecelli etmesi için kararlı bir duruş sergiliyor. Baba Özer Aci, "Davamın sonuna kadar arkasındayım" diyerek, bu tür açıklamaların kendilerini yıldıramayacağını ve hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha hatırlattı.