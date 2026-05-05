Kocaeli’de iş yerine silahlı baskın: Saldırı anı kamerada!

Olay, 26 Nisan tarihinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen kar maskeli şahıslar, hedef aldıkları iş yerine ateşli silahla saldırı gerçekleştirerek bölgeden uzaklaştı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hem iş yerine ateş açılması hem de tehdit olaylarıyla bağlantılı kişileri belirlemek için geniş çaplı bir saha çalışması başlattı.

Cephanelik Gibi Ev: AK-47 Fişekleri Ele Geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve şarjörünün yanı sıra, AK-47 (Kalaşnikof) fişekleri, 9 mm mermiler, kasklar, kar maskeleri ve eldivenler bulundu. Ayrıca aramalar sırasında sahte olduğu değerlendirilen 100'lük banknotlar halinde Amerikan doları ve euro ile uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.