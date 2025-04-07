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Küresel piyasalarda ’Kara Pazartesi!’ Trump’ın vergi hamlesi piyasaları altüst etti | Altın, petrol, bitcoin, borsa...
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Küresel piyasalarda 'Kara Pazartesi!' Trump'ın vergi hamlesi piyasaları altüst etti | Altın, petrol, bitcoin, borsa...

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 16:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da yürürlüğe aldığı gümrük vergisi küresel piyasaları altüst etti. Asya borsalarında satışlar hızlanırken Japonya'da işlemler durdu. Hong Kong borsası, 1997'den bu yana en kötü gününü geçirerek yüzde 13'lük düşüşle kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 değer kaybetti - Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterirken, açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'da yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Altın, petrol ve Bitcoin'de yaşanan düşüş ise yatırımcıları şoke etti. Trump, gümrük vergisi hakkında geri adım atmayacağını ifade ederken otomotiv sektöründe de zamlar bekleniyor. Peki FED ne yapacak? İşte ekonomideki son gelişmeler...

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