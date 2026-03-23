Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurlayan törenden görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Şehitler Akseki Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı

ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aileler, yakınlar ve yetkililer katıldı. Şehitlerimiz dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.