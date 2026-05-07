Çelik Kubbe'nin yeni pençeleri SAHA EXPO'da: Gökyüzünde kuş uçurtmayacaklar!

SAHA EXPO’nun üçüncü günü, özellikle hava savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki gelişmelere odaklandı. Türkiye’nin tüm hava savunma katmanlarını tek bir çatı altında birleştiren "Çelik Kubbe" mimarisine eklenen yeni füze sistemleri, radar teknolojileri ve yapay zeka destekli atış kontrol birimleri profesyonellerin ilgisine sunuldu. Fuarın en dikkat çeken unsurları arasında, sürü İHA saldırılarını bertaraf edebilen lazer silah sistemleri ve hipersonik tehditleri saniyeler içinde imha edebilen yeni nesil savunma bataryaları yer aldı.

