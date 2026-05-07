ODTÜ'de provokasyon: Bayrak açan öğrencilere saldırdılar
ODTÜ’yü ideolojik kampa dönüştürmeye çalışan vandallar, Bahar Şenliği’nde Türk bayrağı açan öğrencilere saldırdı. CHP mitinglerinde boy gösteren İlkay Akkaya’nın ODTÜ’deki konseri sırasında yaşanan rezalet tepki topladı. ODTÜ Rektörlüğünden olaylara ilişkin yapılan açıklamada, Türk bayrağının bu toprakların ortak hafızasını temsil ettiği vurgulanarak saldırıya karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçlerin yürütüleceği belirtildi.