İstanbul’da şafak operasyonu: DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak çalışma yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dayanarak harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı polisler, DEAŞ ile bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen bu kişilerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda DEAŞ yanlısı 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.