CANLI YAYIN
Geri
İstanbul’da şafak operasyonu: DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!

İstanbul’da şafak operasyonu: DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle iletişim kurdukları ve sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak çalışma yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dayanarak harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı polisler, DEAŞ ile bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen bu kişilerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda DEAŞ yanlısı 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Bunlar da Var

31 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
31 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kaçakçılık şebekesine şafak operasyonu! Tam 10 milyonluk vurgun...
Kaçakçılık şebekesine şafak operasyonu! Tam 10 milyonluk vurgun...
Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!
Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!
Başkan Erdoğan ve Tebbun Esenboğa'da el sıkıştı: Tarihi zirve başladı
Başkan Erdoğan ve Tebbun Esenboğa'da el sıkıştı: Tarihi zirve başladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle