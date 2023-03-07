Kılıçdaroğlu’na ilk tebrik HDP’den geldi: Hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz!

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini duyurdu, "Kendisini genel merkezimize bekliyoruz" çıkışını yaparak masaya yanaşma sinyali verdi. Böylelikle saman altından yürütülen kirli ittifak bir kez daha açığa çıktı. CHP'den bu çarıya jet hızında yanıt geldi ve görüşme olabileceği söylendi. Öte yandan HDP ve İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda aynı çizgide buluşması ise akıllara İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunu getirdi.