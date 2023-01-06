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Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu! 'Özel bir görüşme olacak' kulisi...

Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu! 'Özel bir görüşme olacak' kulisi...
06.01.2023 01:32 - Son Güncelleme: 06.01.2023 01:47

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Kaos, kavga ve küçük hesaplaşmalara sahne olan 6'lı masanın 9.5 saat süren 10. toplantısında da aday çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun liderlere 'aday masadan' olsun çağrısında bulunduğu kulislerde konulurken bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiği, Davutoğlu - Babacan ikilisinin sessiz kaldığı, Meral Akşener'in de itiraz etmediği iddia edildi. Öte yandan CHP'li Barış Yarkadaş genel eğilimin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına döndüğünü söyledi. Yarkadaş, toplantı sonrası CHP liderinin ilk iş olarak İstanbul'a hareket ettiğini Ekrem İmamoğlu ile 'özel' bir görüşme yapacağını sözlerine ekledi.

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