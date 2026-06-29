"Ejderha Sıcakları" Türkiye’ye giriş yaptı! 40 dereceyi aşacak

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 15:45

Avrupa'da etkili olan ve halk arasında "ejderha sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TÜRKİYE SICAK HAVA SİSTEMİNİN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Avrupa'da etkili olan sıcak hava sistemiyle Türkiye'deki durumun birebir aynı olmadığını ancak temel mekanizmanın benzer olduğunu söyledi.

Çelik, Türkiye'nin şu anda yukarı seviyelerde etkili olan yüksek basınç merkezi ile alt seviyelerde bulunan ve "Basra alçağı" olarak adlandırılan sistemin etkisi altında bulunduğunu ifade etti.

Bu nedenle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirten Çelik, dün etkili olan yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıklarda kısa süreli birkaç derecelik düşüş yaşandığını ancak sistemin ülkeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR 42 DERECEYE ULAŞACAK

Özellikle güney bölgelerinde sıcak havanın etkisini artırdığını belirten Cengiz Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların şimdiden 35 derecenin üzerine çıktığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını ifade eden Çelik, "Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 ila 42 derece arasında en yüksek sıcaklık değerlerini bekliyoruz" dedi.

İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri boyunca sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye'nin iklimsel olarak bu sıcaklıklara daha alışkın olduğunu söyledi.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı daha deneyimli olduğunu belirten Çelik, geçmiş yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 50 derecenin üzerinde sıcaklıkların ölçüldüğünü hatırlattı.

Avrupa'da sıcaklıkların 41-42 derece seviyelerine çıktığını belirten Çelik, insan sağlığı açısından yalnızca sıcaklığın değil, nem oranının da önemli olduğunu vurguladı.

UZMANDAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini söyledi.

Meteoroloji tarafından açıklanan sıcaklık değerlerinin gölgede ölçülen sıcaklıklar olduğunu hatırlatan Çelik, güneş altında hissedilen sıcaklığın 15 ila 20 derece daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Nem oranının da sıcaklığın hissedilmesinde önemli rol oynadığını belirten Çelik, özellikle Akdeniz kıyılarında yüksek nem nedeniyle vücudun terleme yoluyla kendini yeterince serinletemediğini, bunun da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini kaydetti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonuna kadar yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Perşembe ve cuma günleri Edirne ile Kırklareli çevrelerinde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış görülebileceği belirtilirken, hafta sonunda Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha yaygın yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde, özellikle Toroslar çevresinde de yağış ihtimali bulunuyor.

ANKARA'DA SICAKLIK 36 DERECEYE ÇIKACAK

Başkent Ankara'da salı günü 33 derece civarında olması beklenen hava sıcaklığının perşembe günü 36 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Hafta sonunda ise sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş yaşanması beklenirken, kentte yağış tahmini bulunmuyor.

İSTANBUL'DA NEM ETKİSİ HİSSEDİLECEK

İstanbul'da önümüzdeki üç ila dört gün boyunca yağış beklenmezken, hafta sonunda yerel gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 32 derece civarında seyredeceğini belirten Çelik, İstanbul'da nem oranının Ankara'ya göre daha yüksek olması nedeniyle sıcaklığın daha yoğun hissedilebileceği uyarısında bulundu.

İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İzmir'de de önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının Ankara'da olduğu gibi 36 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerde ise zaman zaman parçalı bulut geçişleri görülebilecek.

Özellikle kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Sıcak havanın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak:

Ankara: 32 derece

İstanbul: 34 derece

İzmir: 38 derece

Bursa: 35 derece

Adana: 36 derece

Antalya: 38 derece

Samsun: 30 derece

Trabzon: 28 derece

Erzurum: 26 derece

Diyarbakır: 37 derece

Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

40 DERECEYİ AŞACAK

30 Haziran Salı gününden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Hafta boyunca birçok şehirde termometreler 40 dereceyi aşarken, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceyi bulması bekleniyor.

AVRUPA'DA NEDEN BU KADAR ÖLÜM VAR?

BBC'nin aktardığına göre, Haziran rekoru kıran sıcak dalgası "heat dome" (sıcak kubbe) olarak bilinen atmosferik bir olaya bağlanıyor: hava kütlesi atmosferde alçaldıkça sıkışıyor ve yere ulaştığında ısınıyor. World Weather Attribution ekibinin analizine göre bu şiddetteki sıcak dalgası insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan yaşanamazdı.

Ülke ülke can kaybı tablosu:

Fransa: Fransız Halk Sağlığı Kurumu 24 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1.000 ek ölüm bildirdi; ayrıca 26 Haziran'dan beri 13 boğulma (2'si çocuk).

İspanya: Carlos III Sağlık Enstitüsü 21 Haziran'dan bu yana 327 sıcak bağlantılı ölüm kaydetti; sezon başından beri toplam 611.

Almanya: Kayıtların başladığı tarihten bu yana en yüksek sıcaklık 41,7°C ile Saarbrücken'de ölçüldü.

DSÖ: YÜZDE 85'İ 65 YAŞ ÜSTÜ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus X paylaşımında "Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1.300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir" dedi.

Ghebreyesus şu anda 150 milyon insanın aşırı sıcaklara maruz kaldığını, okulların kapatıldığını, elektrik şebekelerinin çökmeye başladığını belirtti. Ölümlerin yüzde 85'i 65 yaş üstü bireyler. Avrupa, küresel ortalamadan iki kat hızlı ısınan kıta konumunda.

TÜRKİYE İÇİN RİSK: HANGİ GRUPLAR DİKKAT ETMELİ?

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak vurgusu: 65 yaş üstü bireyler, kalp-akciğer-böbrek hastaları, açık alanda çalışanlar ve yalnız yaşayanlar en yüksek risk grubunda.

Pratik önlemler:

Öğle ile ikindi (11:00-16:00) arasında dışarı çıkmaktan kaçının mecbursanız gölgede kalın.

Gündüz perdeleri kapatın, akşam dış sıcaklık düşünce pencere açın.

Hafif, açık renk, bol kıyafet tercih edin; bol su tüketin.

Çocukları ve evcil hayvanları kısa süreliğine bile olsa park halindeki araçta bırakmayın iç sıcaklık dakikalar içinde hayati seviyeye ulaşır.

Bebek arabasını kalın örtüyle kapatmayın; ince, nemli bez tercih edin.

SICAK ÇARPMASI BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kas krampları, kuru cilt, hızlı nabız, bilinç bulanıklığı. Bu belirtilerde kişi serin ortama alınmalı, vücut nemli bezle soğutulmalı ve 112 aranmalıdır.

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Yetkililer, çocukların ve evcil hayvanların park halindeki araçlarda kısa süreliğine bile olsa bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Kapalı araçların iç sıcaklığı birkaç dakika içerisinde hayati risk oluşturabilecek seviyelere ulaşabiliyor.

Bebek arabalarının kalın ve kuru örtülerle kapatılmaması gerektiği de belirtilirken, bunun yerine ince ve nemli bezlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve açık alanda çalışan vatandaşların gerekli tedbirleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.