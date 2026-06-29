CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Başkan Erdoğan Merz ile görüştü
Başkan Erdoğan Merz ile görüştü
Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 16:07
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO Liderler Zirvesi ve Rusya-Ukrayna müzakereleri ele alındı.
SONRAKİ HABER
"Ejderha Sıcakları" Türkiye’ye giriş yaptı! 40 dereceyi aşacak
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Güncel
Bunlar da Var
12:21
Başkan Erdoğan'dan NATO'ya tarihi çağrı: "Teksas'tan Ankara'ya amasız bir güvenlik ağı oluşturmalıyız"
29.06.2026
Pazartesi
02:01
Şırnak kent merkezinde feci kaza: Öğretmen Zafer Keleş hayatını kaybetti
29.06.2026
Pazartesi
01:16
Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı
29.06.2026
Pazartesi
05:14
Yer: Kasımpaşa! Tacize linç girişimi! Öldüresiye dövüp bıçakladılar!
29.06.2026
Pazartesi
CANLI YAYIN