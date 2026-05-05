Kayseri'de kız yurdunda yangın: Öğrenciler sokağa döküldü

Olay, Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan mahallesi Şaban Yılmaz caddesi üzerinde bulunan Şule Yüksel Şenler kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun 4'üncü katındaki bir odada prizden kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yatağa sıçrayan alevler odayı duman altında bırakırken, yurtta kalan öğrenciler büyük bir panikle binayı tahliye ederek sokağa döküldü.

Esnaftan üşüyen öğrencilere çaylı destek

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sırasında dışarıda bekleyen ve yağmurlu hava nedeniyle üşüyen öğrencilerin imdadına ise çevredeki esnaf yetişti. İşletmeci Dursun Özdemir ve diğer esnaf arkadaşları, dışarıda beklemek zorunda kalan öğrencileri dükkanlarına davet ederek onlara çay ikram etti ve ısınmalarını sağladı.

Yurttaki duman tahliye edildi

Sağlık ekipleri, yaşanan olay nedeniyle panik atak geçiren ve fenalaşan öğrencilere ambulansta müdahale ederken, yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. İtfaiye ekiplerinin yurdun içerisindeki yoğun dumanı tahliye etmesinin ardından öğrenciler tekrar odalarına geri döndü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.