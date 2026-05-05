Kartal'da korkutan kaza: 4 araç birbirine girdi

D-100 karayolunda araçlar birbirine girdi

Olay, saat 18.45 sıralarında Kartal D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir servis aracının önündeki otomobile arkadan çarpmasıyla başlayan kazaya toplamda dört araç karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar birbirine girerken, araçlarda bulunan beş kişi hafif şekilde yaralandı.

Trafik akışı durma noktasına geldi

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, kaza nedeniyle D-100 karayolu ve yan yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler yoğunluk nedeniyle uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.