SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 15:54

Katil İsrail için karar açıklandı: Soykırımla yargılanacak

Son dakika haberi! Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını katliamın 112. gününde açıkladı. İsrail'in soykırım davasını ret talebi mahkeme tarafından reddedildi. Uluslararası Adalet Divanı, katil İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti. Adalet Divanı'nın kararında, "İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı." denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Çanakkale Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı
26.01.2024Cuma
Sultangazi’de yaşlı adama tekme atıp 14 bin dolarını gasp eden şüpheli kamerada
26.01.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
26.01.2024Cuma
Soykırımın gölgesinde 16. Cuma! Terör devleti İsrail Kudüs’te Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesini engelliyor
26.01.2024Cuma
Katil İsrail polisi namaz kılan Filistinliyi gözaltına aldı
26.01.2024Cuma
Bunlar da Var
Demet Şener “İyi ki bulduk birbirimizi” deyip açıkladı: 2,5 yıl ve... 00:15
▶️ Demet Şener “İyi ki bulduk birbirimizi” deyip açıkladı
26.01.2024Cuma
İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı! 00:45
▶️ İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı!
26.01.2024Cuma
Kastamonu Otobüs Kazası Son Dakika! Türkay Turizm yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü 33 yaralı Kaza Yeri Görüntü 01:00
💥 Kastamonu Taşköprü'de otobüs tarlaya uçtu: 6 ölü 33 yaralı 🚑
26.01.2024Cuma
Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar dikkat! Zam farkı bugün hesaplarda! Emeklilere ek zam ne kadar oldu? İşte detaylar... 05:08
▶️ Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar dikkat!
26.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA