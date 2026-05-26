Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez açıkladı: 130 yıllık tarihi gar kültürün yeni merkezi oluyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garı’nda yürütülen tarihi dönüşüm projesinin detaylarını ilk kez paylaşarak, yapının aslına uygun dev bir kültür ve sanat merkezine dönüştürüleceğini açıkladı; restorasyon kalitesini korumak adına tarihi yapıda kullanılan özgün taşların çıkarıldığı ve yıllar önce kapanmış olan taş ocaklarının özel izinle yeniden açtırıldığını belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr