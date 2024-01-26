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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 14:28 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 14:32

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'e verilen NATO vizesi sonrası Biden'ın kongreye yazdığı F-16 mektubuna dikkat çeken Erdoğan, "Oradan gelecek olan netice F16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım yakın takipte" ifadelerini kullandı. Yarın (27 Ocak) İzmir'de pazar günü de (28 Ocak) Eskişehir'de ilçe adaylarını açıklayacaklarını duyuran Erdoğan, Murat Kurum'un İstanbul vaatlerine ilişkin "Tüm konulara hakim olduğunu gösterdi" dedi.

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