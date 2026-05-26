CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu: Başkan Mustafa Günay gözaltında!
İzmir'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte CHP’li Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik şok bir operasyon düzenlendi; yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte aralarında çok sayıda belediye görevlisinin de bulunduğu çok sayıda kişi şafak vakti düzenlenen baskınlarla gözaltına alınırken, emniyet güçlerinin belediye binasındaki inceleme ve evrak arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
