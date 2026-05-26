Gençlerin kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki iki çocuk bıçaklandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı arbedeye dönüştü. Olayda yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Tartışma Kanlı Kavgaya Dönüştü

Kavga,Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralı Gençler Yardım İstedi

Çıkan arbede esnasında 17 yaşındaki U.G. ve B.Ç., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalarak yaralandı. Kavganın ardından yaralı gençler, şans eseri olay yerinde bulunan bir akrabalarının da yardımıyla saldırganların hedefi olmaktan kurtularak bölgeden uzaklaştı. Güvenli bir noktaya geçen gençler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu.

Şüpheliler Her Yerde Aranıyor

İhbar üzerine belirtilen adrese hızla sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralı iki genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan ve olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

