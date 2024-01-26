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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 18:12

▶️ Uzaydan ikinci temas! Bakan Kacır Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı. İşte o anlar...

Bakan Kacır: Uzay çalışmaları uluslararası iş birliklerinin de öncüsü oluyor. Milli Uzay programımızın hedeflerine ulaşmada uluslararası iş birliğinin önemine her daim vurgu yapıyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara Türkiye'den selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıdığınız için tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Günlük çalışmalarınızda paylaşım içinde olduğunuzu takip ediyoruz.

Alper Gezeravcı: Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk. Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.

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