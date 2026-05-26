CHP'de Kılıçdaroğlu koltuğa dönüyor A Takımı netleşiyor
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’ı iptal eden tarihi "mutlak butlan" kararıyla hukuken yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi’ne dönerek idari ve siyasi dizayn sürecini resmen başlatıyor; Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki değişimci kanada yönelik geniş çaplı bir "arınma" ve kesin ihraç dalgasının konuşulduğu kulislerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu ile ortak hareket edeceği belirtildi.
