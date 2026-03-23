Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu hafta Ankara'da yoğun bir mesai bekliyor. İki haftalık aranın ardından yarın toplanacak kabinede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler ile savaşın yayılım hızı masaya yatırılacak.

Kabinede İran saldırıları ve savaşın yayılımı ele alınacak

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin aktardığı bilgilere göre yarınki kabine toplantısında özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde görüşülecek. Savaşın yayılım hızı ile İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırıları da toplantının başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Erdoğan'a yoğun hafta: Grup toplantısı ve il başkanları

Kabine toplantısının ardından Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında konuşması bekleniyor. Perşembe günü ise AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi. Bayram tatilinin ardından Ankara'da yoğun bir gündem bekleyen Erdoğan için kritik bir hafta başlıyor.