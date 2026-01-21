PODCAST CANLI YAYIN
Kağıthane’de kalaşnikoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO

Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Saldırganların kaçış güzergahıyla ilgili yeni detaylar ve saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor.

Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada
YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar
Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü
İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti!

