İstanbul'da merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 33 gözaltı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videolarıİstanbul'da merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 33 gözaltıİstanbul'da merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 33 gözaltıGiriş Tarihi: 21 Ocak 2026 09:30 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da kaçak ilaç operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.Bunlar da Var 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026Salı 01:16YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar 20.01.2026Salı 00:22Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü 20.01.2026Salı 01:19İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti! 20.01.2026SalıCANLI YAYIN