ABD başkanı Trump: 'Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık'

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 09:20

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık" açıklamasında bulundu.