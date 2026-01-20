Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada

Güngören'de bir kafede oturduğu sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Atlas Çağlayan'ın (17) davasında her gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesini arayarak "Kalpten yaralandık" dediği olayla ilgili, Atlas'ın hastaneye getirildiği ilk anlara dair çarpıcı görüntüler yayınlandı.

Sağlık Ekiplerinin Zamanla Yarışı

A Haber tarafından ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, ağır yaralı Atlas'ın acil servise getirildiği andan itibaren başlayan seferberlik görülüyor. Görüntülerde şu detaylar dikkat çekiyor:

Canhıraç Müdahale: Sağlık personelinin genç Atlas'ı geri döndürebilmek için koridorda koşuşturduğu ve saniyelerle yarıştığı anlar.

Son Anlar: Bıçak darbesiyle ağır yara alan Atlas'ın ameliyathaneye sevki sırasında ekiplerin yaptığı kalp masajı ve yoğun çaba.

Yürek Yakan Tablo: Hastane koridorlarındaki o gergin bekleyiş ve Atlas'ın hayata tutunma mücadelesi.

Soruşturma Derinleşiyor

Atlas Çağlayan'ı hayattan koparan 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. tutuklanırken, olayın ardından aileyi tehdit eden ve sosyal medyada cinayeti öven diğer şüphelilerle ilgili de hukuki süreç titizlikle yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sonuna kadar peşindeyiz" mesajı sonrası, davanın her aşaması devletin en üst kademesince takip ediliyor.