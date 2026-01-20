Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 12 Ocak tarihinde yaşanan olayda, sahipsiz köpek sorunu bir kez daha korku dolu anlara neden oldu. Akşam saatlerinde evine doğru yürüyen bir kadın, sokak üzerinde bulunan sahipsiz köpeklerin hedefi oldu.

Komşusu Hayatını Kurtardı

Bir anda etrafını saran köpeklerin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran kadının çığlıklarını, o sırada evinde olan bir komşusu duydu. Bahçesinin kapısını hızla açarak yaralı kadını içeri alan ve köpekleri bölgeden uzaklaştıran duyarlı komşu, büyük bir facianın önüne geçti.

Yaralı Kadın Taburcu Edildi

Vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları oluşan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki gerekli tetkik ve pansumanların ardından taburcu edilen kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay Tarihi: 12 Ocak 2026

Yer: Elmadağ, Ankara

Sonuç: 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından mahalle sakinleri sahipsiz köpekler konusunda yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirirken, emniyet birimleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.