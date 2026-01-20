YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıYPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılarYPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılarGiriş Tarihi: 20 Ocak 2026 15:51 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Nusaybin hududuna toplanan YPG'li teröristler sınır kapısına saldırdı. Bir grup YPG'li kansız, şanlı Türk bayrağına kahpece el uzattı. Aynı dakikalarda DEM Partililer sınırın Nusaybin tarafında polisle çatıştı.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN