İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası iki aileyi yasa boğdu. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl merkeze seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Araç Hurdaya Döndü: 2 Ölü

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekipleri, genç kızların cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralıların Durumu İyi

Kazada yaralanan sürücü Selahattin Y. ile araçtaki diğer yolcu Onur C. (24), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını Kaybedenler: Sena Arslan (24), Şilan Kızılveren (23)

Yaralılar: Selahattin Y. (Sürücü), Onur C.

Kaza Saati: 01.30 sıraları

Polis ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.