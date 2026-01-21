PODCAST CANLI YAYIN
Macron Davos'ta Trump'la alay etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump’la alay eden sözleri ve jestleri dikkat çekti; zirvede yaşanan o anlar diplomasi kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

