Macron Davos'ta Trump'la alay etti
Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 09:38
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump'la alay eden sözleri ve jestleri dikkat çekti; zirvede yaşanan o anlar diplomasi kulislerinde geniş yankı uyandırdı.