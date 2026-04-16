Kadıköy metroda intihar girişimi kamerada

Kadıköy metroda intihar girişimi kamerada

İstanbul Kadıköy Metro İstasyonu’nda bugün öğle saatlerinde tansiyon yükseldi. Raylara atlayarak yaşamına son vermek isteyen bir kişi, istasyondaki yolcuların saniyelerle yarışan müdahalesiyle raylardan çekilerek perona çıkarıldı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstasyonda Korku Dolu Dakikalar

Olay, Kadıköy-Tavşantepe metrosunun Kadıköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, peronda bekleyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle aniden raylara atladı. Şahsın rayların üzerine yatmasıyla birlikte istasyonda büyük bir panik dalgası yaşandı.

Vatandaşlar Raylara İnerek Müdahale Etti

Metronun istasyona giriş yapmasına kısa bir süre kala, çevredeki vatandaşlar büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Raylardaki şahsı fark eden yolcular, görevlileri beklemeden raylara inerek müdahalede bulundu. El birliğiyle yukarı çekilen şahıs, güvenli bir şekilde perona çıkarıldı. Trenin o esnada istasyonda olmaması muhtemel bir ölümü engelledi.

O Anlar Kamerada: Saniyelerle Yarış

İntihar girişiminin engellendiği o kritik saniyeler, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; onlarca kişinin raylara uzanarak şahsı yukarı çekmeye çalıştığı ve çevredekilerin yaşadığı büyük korku net bir şekilde görülüyor. Şahsın kurtarılmasının ardından istasyon güvenliği ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.

Seferlerde Kısa Süreli Aksama

Olay nedeniyle Kadıköy istasyonunda metro seferlerinde kısa süreli bir gecikme yaşandı.

Okul saldırısında ölen Furkan Sancak Balal dualarla defnedildi
Okul saldırısında ölen Furkan Sancak Balal dualarla defnedildi
Kahramanmaraş'taki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Urfa ve Maraş'taki okul saldırganları PUBG bağımlısı çıktı!
Urfa ve Maraş'taki okul saldırganları PUBG bağımlısı çıktı!

