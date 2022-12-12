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Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
12.12.2022 20:22 - Son Güncelleme: 12.12.2022 20:26

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Erdoğan, enflasyon maskesinin arkasına sığınan 'haramzadelere' rıza göstermeyeceklerini belirtti ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı. '6 yaşındaki çocuğa istismar' davasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Kabul etmemiz mümkün değil, facia. Bakanlıklarımız süreci titizlikle takip ediyor" dedi. Karada petrol arama faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını da söyleyen Başkan Erdoğan, Gabar'da keşfedilen rezervin 12 milyar dolara denk geldiği, petrol kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etti. Başkan, öğrencilere 'devlet yanınızda' mesajı vererek yeni burs ve kredi ücretlerini de duyurdu.

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