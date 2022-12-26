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Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan'dan emekli ve memur zammı açıklaması

Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan'dan emekli ve memur zammı açıklaması
26.12.2022 20:56 - Son Güncelleme: 26.12.2022 21:02

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SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISI 2022 yılında son kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesi, Karadeniz Gazı ve emekli - memur zammı başta olmak üzere birçok konuda Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. EYT'nin yılbaşından önce gündemden çıkarılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız." dedi.

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