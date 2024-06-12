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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 20:31 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 20:31

İZLE I Başkan Erdoğan İspanya’da havalimanında karşılandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Erdoğan, havalimanında karşılandı.

Başkan Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askerî Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

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