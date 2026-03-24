CANLI YAYIN
Geri
Eyüpsultan’da sokak ortasında meydan savaşı: Yumruk ve sopalar havada uçuştu

Eyüpsultan’da sokak ortasında meydan savaşı: Yumruk ve sopalar havada uçuştu

İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kanlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kalenderhane Caddesi’ni birbirine katan, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu o dehşet anları saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

İstanbul'un tarihi ilçesi Eyüpsultan, önceki gün akıllara durgunluk veren bir sokak kavgasına sahne oldu. Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede harareti yükselen tartışma, tarafların kontrolü kaybetmesiyle yerini şiddete bıraktı.

Yumruklar ve Sopalar Havada Uçuştu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sözlü atışmanın ardından taraflar yanlarında getirdikleri sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı. Caddenin ortasında gerçekleşen kavgada yumruklar havada uçuşurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayın büyümesi üzerine cadde trafiği bir süreliğine durma noktasına geldi.

Vatandaşlar Ayırmakta Güçlük Çekti

Kavganın dozunun artmasıyla birlikte çevredeki duyarlı vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Büyük çabalar sonucu taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, her iki gruptan da hafif yaralananların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ekiplerinin intikal etmesiyle gruplar bölgeden uzaklaştı

O Anlar Vatandaş Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı

Eyüpsultan'daki bu kaotik anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde; tarafların birbirine acımasızca sopa salladığı, yumrukların havada uçuştuğu ve vatandaşların kavgayı ayırmak için verdiği büyük mücadele net bir şekilde görülüyor.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısların kimlik tespiti için çalışma başlattı. Kalenderhane Caddesi üzerindeki esnaflar ise bu tür olayların bölgenin huzurunu kaçırdığını belirterek tepki gösterdi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle