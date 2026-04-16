İstanbul'da kritik Kıbrıs zirvesi! Erdoğan ve Erhürman görüştü

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 17:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Kabulde Türkiye ve KKTC arasındaki iş birliği mesajları vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs meselesindeki son durum, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliği konuları ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, iki ülkenin milli davadaki kararlı duruşu ve geleceğe yönelik stratejik adımlar değerlendirildi.