Antalya'yı ağlatan tören: Hamile hemşirenin cenazesinde gözyaşları sel oldu!

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 14:56

Mesai Arkadaşları ve Ailesi Yasa Boğuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde kolunda serum takılı halde cansız bedenine ulaşılan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi hemşiresi 29 yaşındaki Esra Uğur için bugün son görev yapıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi, yıllarca omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşlarının helallik alabilmesi için ilk olarak görev yaptığı hastane bahçesine getirildi. Hastanede düzenlenen anma töreninde hüzün ve feryat birbirine karışırken, genç hemşirenin ailesi ve iş arkadaşları tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rektör Yardımcısından Taziye Mesajı

Karnındaki 7 aylık bebeğiyle birlikte hayata gözlerini yuman Esra Uğur için düzenlenen törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti. Sağlık camiasının çok sevilen bir üyesini ve henüz dünyaya gelmemiş bebeğini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Arıcı, mağdur ailenin ve mesai arkadaşlarının acısını paylaşarak yakınlarına sabır ve metanet diledi. Tören sırasında fenalık geçiren acılı anneye alanda hazır bekletilen ambulans ekipleri müdahale etti.

Anne ve Bebeği Yan Yana Toprağa Verildi

Cuma günü mesai bitiminden sonra kendisine ulaşılamayan ve dün yakınlarının polis eşliğinde eve girmesiyle acı tablosu ortaya çıkan feci olayda, eşinin ve karnındaki bebeğinin ölüm haberini alan koca U.U. da olay yerinde sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki vedanın ardından Esra Uğur ve 7 aylık bebeğinin cenazesi, Uncalı Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve doğmamış bebeği, Kurşunlu Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.