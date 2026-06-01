Mardin'deki vahşette ölü sayısı 3'e yükseldi

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 12:17

Hastaneden Acı Haber Geldi: Can Kaybı Artıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana gelen kanlı çatışmanın yankıları sürüyor. Seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında "yol verme" meselesi yüzünden başlayan gerilim, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı, taşlı ve sopalı bir vahşete dönüşmüştü. Olay günü ağır yaralanarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Vejdi Kılınç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Kılınç'ın vefatıyla birlikte feci kavgada can kaybı 3'e yükseldi.

Sokak Savaşını Aratmayan Görüntüler

28 Mayıs günü yaşanan dehşette, gözü dönmüş grupların silahlarını ateşlemesi sonucu ortalık adeta savaş alanına dönmüştü. Silahtan çıkan kurşunların ve darbelerin hedefi olan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) olay günü kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Çatışmada yaralanan diğer 6 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Dehşet anlarına ait cep telefonu görüntüleri ise yaşanan acımasızlığı gözler önüne serdi.

15 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Vahşetin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ve emniyet güçleri, olaya karıştığı tespit edilen failleri tek tek belirledi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, silahlı kavgaya karışarak 3 kişinin ölümüne sebep olan ve huzur ortamını baltalayan 15 şüpheli gözaltına alındı. Silahlı çatışmanın faillerinin emniyetteki sorguları ve adli işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.