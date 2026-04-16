Matematik Öğretmeni Gözyaşlarına Boğuldu

Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen feci saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğulurken, 5. sınıf öğrencisi Furkan Sancak Balal'ın Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Furkan'ın eğitim gördüğü dershanedeki matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ, öğrencisinin tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerek başarılı öğrencisini son yolculuğuna uğurladı.

"Ödevini Bitirmeden Eve Gitmezdi"

Öğrencisinin karakterini ve derslerine olan bağlılığını anlatan Akdağ, Furkan'ın yaşının çok üzerinde bir olgunluğa sahip olduğunu belirtti. Furkan'ın matematiğe olan özel ilgisine dikkat çeken acılı öğretmen, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda böyle bir çocuk tanımadım, bambaşkaydı. Ben ödev verdiğim zaman bitirmeden asla eve gitmezdi. 'Hocam yaptım' diyerek yanıma gelirdi. Azmi ve saygısıyla örnek bir çocuktu. Rabbim cennette buluşmayı nasip etsin."

Öğrencileri İçin Canını Siper Eden Meslektaşını Unutmadı

Aynı saldırıda hayatını kaybeden meslektaşı Ayla Kara'yı da rahmetle anan Akdağ, öğretmenlik mesleğinin vicdani sorumluluğuna vurgu yaptı. Ayla Kara'nın öğrencilerini korumak adına büyük bir cesaret sergilediğini belirten Akdağ, "Hangi öğretmen olsa öğrencisinin tırnağına taş değsin istemez, kendi çocuğu gibi görür. O hocamız da öğrencilerine siper oldu. Yasımız çok büyük," diyerek yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.