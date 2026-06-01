Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş A Haber'e konuştu: İstanbul sıfır atık çalışmasının kalbi olacak
Emine Erdoğan’ın vizyonuyla küresel harekete dönüşen sıfır atık seferberliği, İstanbul Sıfır Atık Haftası ile yeni boyut kazanıyor. Atatürk Havalimanı’nda 4-7 Haziran’da festival, 5-7 Haziran’da forum etkinlikleri gerçekleştirilecek. Enerji verimliliği temasıyla öne çıkan festivalde atölyeler, sergiler ve ünlü sanatçıların konserleri yer alırken, forum kısmında 120’den fazla bakan ve 200’ü aşkın belediye başkanı döngüsel ekonominin geleceğini masaya yatıracak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş A Haber'de İstanbul'un sıfır atık çalışmasının kalbi olacağını söyledi.
